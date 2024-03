“Myanmar, un popolo in lotta per la libertà”, WEBINAR DELL’ IMAP LUNEDI’ 25

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. _______

INCONTRO CON ALBERTINA SOLIANI PER PARLARE DI AUNG SAN SUU KYI E DEL SUO POPOLO

“Myanmar, un popolo in lotta per la libertà” è il tema del webinar che si terrà lunedì 25marzo 2024, alle ore 18:30, nell’ambito del ciclo d’incontri “Essere Costruttori di Pace”.

L’Onorevole Albertina Soliani, ex senatrice e già presidente dell’Associazione Parlamentare‘Amici della Birmania’sarà la relatrice dell’evento organizzato dal “Peace Forum”di UPF-Italia, Federazione Internazionale per la Pace nel Mondo, in collaborazione con“Associazione per l’amicizia Italia Birmania Giuseppe Malpeli”.

Moderal’incontro Mauro Sarasso dell’Associazione Italia Birmania.

Attraverso la testimonianza di un ospite d’eccezione, l’appuntamento si propone di puntare i riflettori sul popolo del Myanmar, che dal 1° febbraio 2021, data del colpo diStato, sta resistendo contro i militari al potere, che hanno travolto la democrazia rovesciando il governo dic ui Aung San Suu Kyi era Consigliera di Stato.

Albertina Soliani è tra gli esponenti politici italiani una delle figure che con più passione e impegno sincero è diventatauna voce forte e autorevole asostegno della lotta del popolo oppresso del Myanmare che con grande fermezza ha denunciato il calvario cui è sottoposta AungSan SuuKyi, attualmente in carcere e isolata dal mondo, alla qualeSoliani è legata da profonda amicizia.

UPF International è una ONG presso l’ECOSOC delle Nazioni Unite con Stato Generale Consultivo 1, fondata dai coniugi Moon.

In Italia, tra le varie iniziative, pubblica la rivista periodica “Voci di Pace”, un autorevole punto di riferimento culturale per i temi interreligiosi, dei diritti umani, della good governance e della pace.

Peace Forum è un’iniziativa mensile di UPF Italiaimpegnata a discutere questioni a carattere sociale, economico e culturale di grande rilevanza con qualificati esperti delsettore, per il rafforzamento della pace.

PER REGITRARSI

http://bit.ly/3uY9N2k

