PIPPO POLLINA IN CONCERTO A CUTROFIANO DOMENICA 24

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. _______

“NELL’ATTIMO, A tu per Tour 2024″, il nuovo spettacolo di Pippo Pollina, con 8 tappe che attraverseranno l’Italia da nord a sud nei mesi di marzo e aprile(il tour italiano riprenderà poi in autunno con le date di Milano, Roma, Bologna, ecc) approda a Cutrofiano il 24 marzo ore 18 presso la sala polifunzionale del Comune.

Cutrofiano (Lecce)

via Ascoli, 29 (adiacente Comando Polizia Locale) – Cutrofiano (LE)

ore 18:00

ingresso a pagamento

intero 15 euro – ridotto 10 euro

Info. 3474492147

Pippo Pollina ha recentemente compiuto sessant’anni, di cui 40 trascorsi impegnato artisticamente in una carriera di cantautore di straordinaria passione e intensità̀, attraverso gran parte dell’Europa, con 25 album pubblicati e migliaia di concerti all’attivo.

Il musicista palermitano, che da oltre 30 anni ha fatto della Mitteleuropa la sua seconda patria, festeggia questo momento significativo della sua vita e della sua carriera proponendo uno spettacolo intimo, da solo alla chitarra e al pianoforte, con la sua voce che nella maturità̀ sembra assumere colori e tonalità̀ancora più̀accattivanti.

Dopo le oltre 40 date europee, arrivano in Italia le prime date di NELL’ATTIMO, A tu per Tour 2024, il nuovo spettacolo di Pippo Pollina, con 8 tappe che attraverseranno l’Italia da nord a sud nei mesi di marzo e aprile (il tour italiano riprenderà poi in autunno con le date di Milano, Roma, Bologna, ecc): 20.03.24 – Teatro Agricantus (Palermo) 22.03.24 – Teatro Sociale (Canicattì) 23.03.24 – Sala polifunzionale S. Agostino – Parrocchia S. Rita (Crotone) 24.03.24 – Sala Polifunzionale (Cutrofiano) 12.’04.24 – Folk Club (Torino) 13.04.24 – Teatro San Marco (Trento) 14.04.24 – Teatro delle Energie (Grottammare) 19.04.24 Teatro Oratorio Boccaleone (Bergamo)

Si tratta di un concerto speciale e ricco di significati. Da un lato rappresenta un’autentica retrospettiva con canzoni, racconti e filmati, per ripercorrere una vicenda artistica davvero fuori dall’ordinario. Così come straordinaria èstata la sua capacitàdi farsi ponte tra l’Europa e la sua Italia riuscendo in più̀ occasioni a muovere il suo pubblico internazionale in teatri di assoluto prestigio. Dall’altro èl’occasione per guardare al presente e al futuro, inserendo nella scaletta dello spettacolo anche molte canzoni inedite del suo nuovo e 25° album, uscito il 12 gennaio 2024 per Jazzhaus | Storie di Note, “Nell’attimo – Dieci canzoni fatte a mano”.

