(e.l.) ______ Questa notte sulla provinciale per Sava c‘è stato un incidente stradale mortale. La vittima è Luigi Chetta, 29 anni, di Torricella.

Guidava una Fiat Idea che, per cause ancora da accertare, è uscita dalla carreggiata e si è schiantata violentemente contro un muro di tufi che in quel tratto delimita la strada.

E‘ morto sul colpo.

Indagini dei Carabinieri in corso di svolgimento per accertare dinamica e cause di quanto accaduto.

Tanti messaggi di condivisione del lutto, affetto, incredulità e sgomento si stanno susseguendo in queste ore.

