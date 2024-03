GRANDE AFFLUENZA ALLE CASERME DEI CARABINIERI PER LE MOSTRE DELL’ARMA

“Myanmar, un popolo in lotta per la libertà”, WEBINAR DELL’ IMAP LUNEDI’ 25

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. _______ INCONTRO CON ALBERTINA SOLIANI PER PARLARE DI AUNG SAN SUU KYI E DEL SUO POPOLO “Myanmar, un popolo in lotta per la libertà” è il tema del webinar che si terrà lunedì 25marzo 2024, alle ore 18:30, nell’ambito del ciclo d’incontri “Essere Costruttori di Pace”. L’Onorevole Albertina Soliani, ex senatrice […]