LA STORIA / “Questo ingegnere è assessore mio”

(Rdl) ______ “Un giorno – ha raccontato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano durante la manifestazione di ieri “Giù le mani da Bari” (nella foto) – quando ero sindaco, sento bussare alla porta. Decaro, all’epoca assessore, entra bianco come un cencio, e mi dice che era stato in piazza San Pietro e uno gli aveva messo una pistola dietro la schiena, perché stava facendo i sopralluoghi per la ztl di Bari vecchia. In due andammo a casa della sorella di Antonio Capriati, che era il boss di quel quartiere, e andai a dirle che questo ingegnere è assessore mio e deve lavorare, perché c’è il pericolo che qui i bambini possano essere investiti dalle macchine.Quindi, se ha bisogno di assistenza, te lo affido”.

