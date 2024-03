DIARIO DEL GIORNO /  LUNEDI’ 25 MARZO 2024

Buongiorno!

Oggi è lunedì 25 marzo 2024.

Annunciazione del Signore.

L’Annunciazione del Signore o della Beata Vergine Maria è, nella religione cristiana, l’annuncio del concepimento verginale e della nascita verginale di Gesù che viene fatto a sua madre Maria e a suo padre Giuseppe dall’arcangelo Gabriele.

Dall’anno scorso, è giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri.

A Lecce la nostra amica Ambra Biscuso compie 69 anni: tanti affettuosi auguri di buon compleanno!

Da questa mattina siamo in Luna Piena.

In questa fase, la Luna si trova dietro la Terra; uomini, animali, piante percepiscono chiaramente una forza che corrisponde al cambiamento di direzione degli impulsi della luna da crescente a calante. E’ un momento di massima potenzialità dell’energia vitale.

I sonnambuli si muovono nel sonno, le ferite sanguinano di più, si registra un aumento di incidenti e violenza, nascono più bambini.

In giardino, le erbe medicinali colte in luna piena sprigionano maggiori forze, gli alberi ora potati potrebbero morire, la concimazione è più efficace.

Lo stesso tipo di energie della luna piena si ritrova nella fase dell’ovulazione: fertilità, pienezza di energia, sia fisica, sia emotiva.

1965. Come oggi, Martin Luther King guida una marcia di sostenitori dei diritti civili dei neri da Selma (Alabama) al Campidoglio di Montgomery.

Proverbio salentino: FICA FATTA CATIME A MMUCCA

Fico maturo cadimi in bocca.

Si usa per indicare una persona che è di una pigrizia tale che, pur avendo il desiderio di mangiare un fico maturo, non stende la mano per coglierlo, ma aspetta che gli cada in bocca.

