L’EDITRICE SALENTINA BESA PUBBLICA ”Guarda dalla finestra” DI EVALD FLISAR

di Raffaele Polo _______

Di certi autori, che fanno comunque parte della realtà letteraria europea, si sa poco o nulla. Poi, capta che si legga qualcosa delle loro opere, e si resti meravigliati perchè, da noi, questo scrittore sia poco conosciuto o addirittura ignorato.

Importantissima, a questo punto, la scelta editoriale di Besa-Muci che propone opere provenienti dall’Est Europa e autori di ottimo livello.

Di recente, la casa editrice salentina si è occupata di Evald Flisar (nella foto), pubblicando il suo ‘Guarda dalla finestra’ (pagine 274, 16 euro) che ci presenta, nella accurata traduzione di Lucia Gaja Scuteri la storia dell’amicizia tra un essere umano e un animale e di quella tra un ragazzo cristiano sloveno e un migrante musulmano siriano.

Nel giorno del suo quindicesimo compleanno, il ragazzo, ferito profondamente dalla sua famiglia, decide di farla finita e di annegare nel fiume lì vicino, la Kôlpa, che segna il confine tra Croazia e Slovenia ed è un noto punto di passaggio per i migranti della rotta balcanica. Viene salvato in extremis da un rifugiato siriano di qualche anno più grande e insieme iniziano un avventuroso viaggio attraverso l’Europa fino a Londra, dove Ahmed vuole raggiungere il fratello malato. La strada percorsa insieme li aiuterà a fare i conti con le differenze culturali e religiose e a interrogarsi su valori universali come l’amicizia, la libertà e l’uguaglianza.



Con un’originale e particolare narrazione e un finale sorprendente e inaspettato, Guarda dalla finestra conduce il lettore nel cuore delle grandi domande che costruiscono la trama delle relazioni fra mondi, culture, sentimenti diversi e non così distanti come potrebbe sembrare. E, per colmare la nostra lacuna sulle notizie che riguardano l’autore, ricordiamo che Evald Flisar (1945, Slovenia), è romanziere, autore di racconti, drammaturgo, saggista, redattore. Ha studiato Letterature comparate all’Università di Ljubljana, Lingua e letteratura inglese a Londra e Psicologia in Australia. È un viaggiatore instancabile (ha visitato più di 80 Paesi). Ha guidato la metropolitana a Sydney, è stato (tra l’altro) redattore dell’Enciclopedia della scienza e del- la tecnica presso la casa editrice Marshall Cavendish a Londra, autore di racconti e di drammi radiofonici per la BBC e l’ABC, presidente dell’Asso- ciazione degli scrittori sloveni (1995 – 2002), dal 1988 redattore capo di Sodobnost (Contemporaneità), la più antica rivista letteraria in Slovenia. È autore di undici romanzi (sei nomine per il Premio Kresnik – il “booker” sloveno), di due libri di racconti, tre libri di viaggi (considerati i migliori della letteratura slovena), di due libri per bambini (tutti e due proposti per premi) e di quindici opere teatrali (sei nomine per il premio della migliore opera teatrale e due volte effettivamente premiato). Ha ricevuto il premio più prestigioso per la letteratura, il Premio della Fondazione Prešeren. Molte sue opere, soprattutto quelle teatrali e i racconti sono stati tradotti in trentadue lingue, fra le quali l’inglese, il tedesco, il russo, il ceco, lo slovacco, il greco, il turco, l’arabo, il bengalese, l’hindi, il giapponese, il malese, l’indonesiano, il cinese, il nepalese, l’italiano. I suoi drammi vengono rappresentati dai teatri professionali di tutti i continenti. Solo nella stagione 2011-12 sono state messe in scena le sue opere teatrali in Austria, Egitto, India, Indonesia, a Taiwan, in Nepal, Bulgaria, Bosnia e Erzegovina. Flisar ha partecipato a manifestazioni letterarie e festival in tutti i continenti. È vissuto all’estero per vent’anni (tre anni in Australia, diciassette anni a Londra). Dal 1990 vive prevalentemente in Slovenia.

Category: Cultura, Libri