PER E PIU’, SEBASTIANO LEO RISOLVE L’ESPRESSIONE POLITICA DEI RIFORMISTI E LI SCHIERA UNITI A LECCE E A COPERTINO

(g.p.)______ “Da Copertino a Lecce si vince solo uniti, con tutto il campo progressista e riformista. Il terzo polo è qui con noi!”.

Lo ha detto questa mattina in conferenza stampa Sebastiano Leo, assessore al Lavoro, Formazione e Istruzione della Regione Puglia, regista della lista dei “RIFORMISTI” in cui si ritrovano uniti PER, Italia Viva, +Europa e Azione.

Si ritrovano uniti dunque partiti e movimenti riformisti e con la loro lista unitaria correranno, apportando loro un indubbio valore aggiunto, a sostegno dei candidati a sindaco Carlo Salvemini a Lecce e Antonio Leo a Copertino.

“Abbiamo concretizzato una buona azione per la città, non una semplice lista ma un progetto di inclusione e di avanguardia a sostegno del centrosinistra, delle forze riformiste, progressiste e liberali per le amministrative di giugno.

Nella sala delle Cantelmo l’entusiasmo delle persone presenti ha dato forza al nostro pensiero. Siamo usciti fuori da binari prestabiliti e racchiuso in un movimento unico un progetto che già in un’occasione si è dimostrato vincente e che sono certo farà la differenza

Oggi in quella sala abbiamo rappresentato un punto di forza importante: l’unità dei riformisti, la forza di un’intera area culturale che può riconoscersi in un simbolo e in una impostazione politica comune.

Io con orgoglio ne svolgo il ruolo di federatore.

E come sempre sarò la voce della passione, dell’entusiasmo e del senso del bene comune che sono i tratti indiscutibili del nostro modo di fare politica”.

Category: Costume e società