RIVIVE UNA STRAORDINARIA TESTIMONIANZA DEL PATRIMONIO ARTISTICO SALENTINO, A LECCE GIOVEDI’ 28 LA PRESENTAZIONE DOPO IL RESTAURO

(m.m.) _______ L’Allegoria della Provincia di Lecce, straordinaria opera realizzata in cartapesta dello scultore Achille De Lucrezi (Lecce 1827-1913), è un magnifico esempio di come le culture dei territori, le conoscenze, le tecniche e le particolarità di approccio alla materia creativa abbiano contribuito, nel tempo, alla costruzione dell’identità nazionale.

L’occasione della presentazione al pubblico del restauro dell’opera, che avrà luogo a Lecce il 28 marzo 2024, presso il teatrino del Convitto Palmieri, alle ore 18:00, sarà un momento di riflessione e di confronto su quanto le città, i paesi, le tante diversità che animano la nostra Italia siano il tessuto connettivo su cui si è fondata l’idea unitaria della Nazione; tema questo che attraversa il saggio di Goffredo Fofi, “Le cento città. L’apporto delle regioni alla storia della nostra letteratura dall’Unità a oggi”, edito da e/o che sarà la trama dell’incontro a cui parteciperanno, con l’autore, Stefano Minerva, Presidente regionale dell’Unione delle Province Italiane; Vincenzo Santoro, responsabile Cultura e Turismo dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani; Valentino Nicolì, presidente di Confindustria Lecce; Luigi De Luca, direttore del Polo Biblio-museale di Lecce.

L’imponente scultura in cartapesta, creata nel 1889 in occasione della visita a Lecce del re Umberto I di Savoia, è un simbolo iconico della provincia, alta ben 4 metri e ispirata alle figure femminili della statuaria greco-romana. Con l’accurato lavoro della restauratrice Adriana Falco, la direzione tecnica della dr.ssa Brizia Minerva del Museo Castromediano e l’Alta sorveglianza della Soprintendenza, nella persona della dr.ssa Luisa Rosato, l’opera è stata liberata da strati di stucco e carta gessata, restituendo alla scultura la sua originale finitura bronzea e la sua sublime plasticità.

L’intervento ha anche consolidato l’intera struttura della statua, garantendone solidità e stabilità, che erano fortemente compromesse a causa del naturale degrado del materiale nel corso degli anni. Il recupero, eseguito con metodi e tecniche d’avanguardia, ha restituito all’opera la sua autenticità e il suo splendore originale, rendendo omaggio alla maestria di De Lucrezi e alla ricca storia della cartapesta leccese. Il progetto di restauro è stato possibile grazie al generoso sostegno finanziario di NEXT srl e Level Project, attraverso lo strumento dell’art bonus.

L’evento sarà un’occasione unica per ammirare da vicino questa straordinaria testimonianza del patrimonio artistico locale e per celebrare il successo di un’impresa che ha ridato nuova vita a un autentico gioiello in cartapesta, considerato una delle opere più alte del suo genere in Europa.

