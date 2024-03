SERIE A, LA LOTTA SALVEZZA ENTRA NEL VIVO CON IL LECCE IN PRIMA LINEA

Con uno scudetto ormai virtualmente e praticamente assegnato all’Inter, al di là dell’affascinante lotta europea, gran parte delle attenzioni in Serie A sono rivolte verso la lotta salvezza, che si sta rivelando appassionante e affascinante.

Una lotta salvezza che tra l’altro vede coinvolte ben sette squadre, racchiuse, in questo momento, in soltanto cinque punti. Infatti, escludendo una Salernitana ormai condannata, a meno di clamorosi e impensabili miracoli, e un Genoa relativamente tranquillo, a dover lottare fino alla fine saranno Sassuolo, Frosinone, Empoli, Cagliari, Verona, Udinese e Lecce. Compagini che, in questi mesi, hanno messo in mostra pregi e difetti, ma che, nel bene e nel male, sembrano quasi equivalersi l’una con l’altra. Insomma, la sensazione è che un verdetto si avrà solo e soltanto all’ultima giornata.

Ed ecco che, come sempre accade in questi casi, a essere decisivi potrebbero senza alcun dubbio essere gli scontri diretti. Ed è per questo che non si può non dare uno sguardo al calendario, specie quando si è alle prese con una pausa per le Nazionali. Ed è per questo che non si può non pensare già ai risultati del prossimo turno di Serie A, quello pasquale, che vede spiccare lo scontro salvezza Cagliari-Verona. L’appuntamento è per il giorno di Pasquetta, mentre la diretta delle partite di Serie A sarà disponibile su SportyTrader. Si può tranquillamente dire che, più che una fetta di colomba o di uovo di Pasqua, in palio ci sarà una bella fetta di salvezza. I sardi stanno vivendo una stagione di alti e bassi, ma in casa danno sempre qualcosa in più. Occhio però agli scaligeri, che in queste sfide riescono a tirare fuori l’orgoglio.

Nel lungo fine settimana degli scontri diretti ci sarà però anche Sassuolo-Udinese, una partita tra due squadre che, quest’anno, sono molto spesso apparse in evidente difficoltà. Una chance importante, dunque, per provare a uscire dalle sabbie mobili. Fare risultato sarà importante per provare a prendere vantaggio, visti anche gli impegni difficili delle avversarie, con il Lecce delneo allenatore Luca Gotti e l’Empoli che dovranno vedersela rispettivamente con Roma e Inter.

Insomma, nonostante la strada sia comunque ancora molto lunga, qualche risposta la si potrebbe avere e anche la classifica potrebbe delinearsi e assumere una forma un po’ più chiara. A fare la differenza potrebbero essere i singoli calciatori, con molte squadre che devono fare i conti con assenze pesanti e con calciatori che non riescono a incidere come ci si sarebbe aspettati.

Le parole però, a nove giornate dalla fine del campionato, servono davvero a poco. A parlare adesso devono essere i fatti, i risultati e le prestazioni. Fare pronostici è difficile perché, mai come quest’anno, nulla appare scontato e prevedibile.

