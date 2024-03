ARRESTATO PRESUNTO SPACCIATORE

(e.l.) _______ Ieri sera i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Gallipoli hanno arrestato in flagranza di reato Marco Colopi, 22 anni, di Galatone, trovato in possesso, durante una perqisizione in casa sua, di cinquecentotrenta grammi di marijuana e di quindici grammi di hashish.

L’accusa è detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti.

Si trova ora ai domiciliari, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica.

Category: Cronaca