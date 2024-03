FLORA, FAUNA E CEMENTO…DI RINASCITA. A BORGAGNE PICCOLI ARTISTI CRESCONO

di Raffaele Polo _______

Ambientata nel Palazzo Sciurti a Borgagne, l’interessante mostra dall’esplicativo titolo di ‘Rinascita=Flora e Fauna’ presenta i lavori dei ragazzi delle Classi 1a D, 2a D, 3a D di Borgagne e 3a B di Melendugno, assieme ad un gruppo di artisti affermati che sono Alessandra Sicuro, Angelo Negro, Erik Conso, Fabiana Vitto, Lucio Conversano, Mamadou Samb, Mimmo Ferrari, Ornella Serra, Romina Dima, Sara Rizzo, Tonio Zaccaria e Gianni Chiriatti.

Quest’ultimo, assieme ad Angelo Negro, è stato impegnato per parecchio tempo coi i ragazzi, stimolandoli e accompagnandoli nella piacevole e necessaria della Ri-scoperta dell’ambiente naturale che li circonda e che è ricco di messaggi che vanno interpretati e compresi. I lavori dei ragazzi, di ottimo livello, si amalgamano perfettamente con le opere dei ‘più grandi’ e formano un ideale racconto imperniato sugli argomenti squisitamente primaverili che interessano anche il nostro territorio…

Come spiega argutamente Chiriatti, sintetizzando il concetto nella sua installazione: “Il passato cammina insieme allo Oggi per il vestito di Dopo. La fauna è una flora che cammina.” Ed è inutile discutere con lui per l’apostrofo mancato davanti alla parola ‘oggi’. Con un simpatico ammiccamento Chiriatti, novello Duchamp, ti invita a meditare e ricercare il perchè…

Accompagna e illustra tutti i lavori in esposizione il bravo Angelo Negro, da sempre interessato a descrivere, esaltare, fotografare e far conoscere la realtà di Borgagne e dintorni. E, nei suoi dipinti, è facile scorgere il suo amore per la Terra e la Natura.

Spunti, sollecitazioni e testimonianze artistiche emergono da tutte le opere, che sono meritevoli di un’attenta osservazione e di completo, unanime plauso. Meritorio soprattutto il coinvolgimento artistico ed ecologico che si inserisce nella importante scelta culturale della splendida realtà del paese delle rane, ovvero Borgagne…

La mostra si protrae sino al 3 aprile.

