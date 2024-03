IN GIRO PER LECCE CON ALBERTO SICULELLA

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. _______

Al via la campagna elettorale di Alberto Siculella. Si parte dalla sua San Pio.

“Nato e ritornato nel mio quartiere, San Pio. Un quartiere popolare che oggi conosce trasformazioni complesse ed uno scenario ricco di contraddizioni. Qui ho mosso i primi passi della mia vita, qui muoverò i primi passi della campagna elettorale, che intendo continuare tra la gente, con la gente.”

Cosi in una nota stampa Alberto Siculella, candidato Sindaco che sarà accompagnato in una passeggiata nel quartiere San Pio, giovedì mattina, da una delegazione di Mind e una di Aria, le due liste civiche a supporto della sua candidatura. “La campagna elettorale ci vedrà impegnati dal basso, per una politica che predilige le persone alle poltrone, che antepone le idee alle ideologie, che si fa nelle strade e non nelle segreterie” sostiene Siculella.





“Da oltre un anno siamo impegnati a lavorare con cittadini, associazioni, professionisti, abbiamo idee chiare e progetti seri da proporre alla cittadinanza. Oggi siamo gli unici ad avere un documento programmatico pubblico e consultabile, speriamo che anche gli altri si possano dotare di un documento su cui confrontarsi nel merito, perché questa città ha bisogno di proposte, non di propaganda”.

Conclude Siculella che anticipa le prossime uscite in successione: Idria venerdì 29 e Borgo Pace sabato 30 marzo.

Category: Cronaca, Politica, Riceviamo e volentieri pubblichiamo