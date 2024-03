AVEVA DROGA E ARMI, ARRESTATO

(e.l.) _______ Gli agenti del Commissariato di Nardò hanno arrestato un cittadino italiano di 33 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di arma clandestina.

Durante la perquisizione personale, estesa in seguito al veicolo ed alle abitazioni, è stato trovato in possesso di tredici grammi in totale di cocaina, eroina, marjnana e hashish, un bilancino di precisione, una pistola clandestina, una pistola scacciacani priva di tappo rosso equarantatré cartucce a salve (nella foto). .

Si trova ora ai domiciliari.

Category: Cronaca