DROGA E ARMI, ALTRO ARRESTO

(e.l.) _______ I Carabinieri del Comando Stazione Lecce Santa Rosa hanno arrestato in flagranza

di reato un uomo di 42 anni leccese, con precedenti, trovato in possesso, durante una perquisizione domiciliare, di cinquecento grammi cocaina, nove telefonini di dubbia provenienza, una pistola calibro 7.65 con matricola abrasa completa di caricatore e relativo munizionamento. sostanza da taglio, due bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento delle dosi e 2.000 euro in banconote ritenuti provento di spaccio (nella foto).

Il pm di turno presso la Procura della Repubblica ha dosposto che fosse rinchiuso nel carcere di Borgo San Nicola.



Category: Cronaca