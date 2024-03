DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 28 MARZO 2024

Buongiorno!

Oggi è giovedì 28 marzo 2024.

San Castore.

A Lecce, il nostro amico Giovanni Capodicasa compie 67 anni: tanti affettuosi auguri di buon compleanno! E pure alla collega giornalista Maria Teresa Carrozzo: auguri!

Giovedì Santo. Nella tradizione e nel linguaggio popolare gli altari della reposizione vengono comunemente chiamati “Sepolcri”: soprattutto nei centri dell’Italia meridionale, dove con il termine “andare a fare i sepolcri” si intende proprio il visitare, a partire dal pomeriggio del giovedì della Settimana di Pasqua,, il sepolcro di Cristo addobbato.

Il 28 marzo 1997 ci fu il naufragio della motovedetta albanese Katër i Radës nel canale d’Otranto a seguito della collisione con la corvetta italiana Sibilla.

La motovedetta aveva a bordo circa centoventi profughi in fuga dall’Albania in rivolta; fu speronata dalla corvetta della Marina Militare, che ne contrastava il tentativo di approdo sulle coste salentine. Nel conseguente affondamento perirono ottantuno persone di cui si riuscì a recuperare il corpo e, si stima, tra ventiquattro e ventisette persone mai ritrovate; i superstiti furono trentaquattro.

Proverbio salentino: CI FATIA TE FESTA PICCA NI RESTA

Chi lavora di festa poco gli resta.

I giorni di festa devono essere utilizzata per ritemprarsi, per dedicarsi alla famiglia e al benessere di se stessi.

Per riposarsi, per andare a trovare i propri cari, magari dedicare una preghiera a chi non c’è più, fare una corroborante passeggiata all’aria aperta con familiari o amici, insomma fare tutto ciò che durante la settimana non ci è concesso di fare.

Chi si priva di tutto ciò lavorando il giorno di festa, pensa di aver guadagnato un giorno di più, mentre invece non si accorge di quanto toglie al proprio benessere.

