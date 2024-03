SICULELLA HA ANTICIPATO “lu Riu” AL PARCO DI BELLOLUOGO

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. _______

Degrado e abbandono. Non basta “lu Riu” per il Belloluogo.

“Aree abbandonate, giostrine rotte, servizio bar inesistente. Questa è l’istantanea che racconta un Parco, quello di Belloluogo, che potrebbe essere un fiore all’occhiello ed invece è un pugno nell’occhio”. Così inizia la nota a firma di Aria, la lista ecologista che supporta la candidatura a sindaco di Lecce di Alberto Siculella.

“Costatiamo lo stato di abbandono di un luogo che, con una gestione integrata, il coinvolgimento dì associazioni, ed una maggiore cura da parte dei cittadini, potrebbe diventare un luogo per bambini e famiglie oltre che di svago e tempo libero in natura per giovani e meno giovani.” Sostiene Monica Starace, candidata nella lista Aria.

“Una gestione superficiale che porta il parco a rappresentare anche dei pericoli per i bambini, oltre che non garantire adeguata accessibilità per i diversamente abili, a causa dello stato di ammaloramento delle strutture e degli accessori presenti all’interno del parco” incalza Fabio Valente, ex consigliere 5Stelle, oggi candidato a supporto di Siculella nella lista Mind.

“Nel nostro programma” chiude la nota il candidato Sindaco Alberto Siculella proponiamo un bando pubblico per la gestione dei servizi bar e ristorazione ed un partenariato pubblico associativo per la gestione delle attività all’interno del parco, in modo trasparente, inclusivo e partecipato. A Lecce deve tornare la gioia di vivere il verde.

