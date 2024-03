(e.l.) _______ Questa notte agenti della Polizia di Stato di Lecce in servizio di controllo del territorio hanno arrestato un giovane di 30 anni di nazionalità indiana, trovato in possesso di centosettanta grammi in totoale di hashish e cocaina (nella foto), e accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Category: Cronaca