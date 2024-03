DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 29 MARZO 2024

Oggi è venerdì 29 marzo 2024.

San Bertoldo.

A Torino la nostra amica attrice e regista teatrale Anna Cuculo festeggia il suo compleanno, tanti auguri affettuosi!

Ad Avellino, il nostro amico Florindo Cefalo compie 39 anni: auguri di buon compleanno.

Venerdì Santo.

Il passaggio dalla Terra al Cielo di Gesù è simboleggiato dalla solenne Via Crucis delle celebrazioni cattoliche, che consiste nel passare processionalmente e nel meditare avanti a una serie di croci accompagnate dalle immagini raffiguranti gli episodi della Passione (nella foto, l’ omonimo quadro di Fernando Botero del 2010).

Ispirata alle antiche devozioni in uso nel luoghi santi, si diffuse nel medioevo grazie all’ ordine dei frati Francescani.

Parallelamente a quella del Vaticano con il Papa, si svolgono tante altre cerimonie un po’ dappertutto: processioni teatralizzate, sacre rappresentazioni e riti di penitenza, come le flagellazioni. Si tratta di memoriali della Passione, certo, ma anche meditazioni sul mistero della morte, vissuta tuttavia non come conclusione senza speranza dell’ esistenza, ma come passaggio tragico verso la nuova vita.

1973. Guerra del Vietnam: gli ultimi soldati Usa lasciano la capitale Saigon. In totale i morti ammontano a 930.000 nord–vietnamiti, una vittoria pagata a carissimo prezzo; 180.000 sud–vietnamiti e 45.000 statunitensi. Un massacro assurdo, inutile, una guerra senza senso, causa di immani atrocità, buono solo per i mercanti di armi e per i politici loro camerieri.

1962. La Piaggio presenta sul mercato la Vespa, lo scooter progettato dall’ingegnere aeronautico Corradino D’Ascanio, destinato a diventare uno dei prodotti più famosi al mondo e simbolo del design italiano, oltre a instaurare una vera e propria rivoluzione nella mobilità degli Italiani.

Proverbio salentino: FANNE COMU DICENU NO COMU FANNU

Fai come dicono non come fanno.

Questo proverbio si riferiva ai preti, e quando qualcuno si soffermava sui loro comportamenti non sempre corretti, gli anziani raccomandavano di seguire le loro parole, i loro insegnamenti, non i loro comportamenti che, in quanto da esseri umani, potevano essere fallaci.

Category: Costume e società