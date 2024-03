LA STORIA / “Telemarketing selvaggio“. TELEMARKETING FOLLE, ANZI FOLLETTO

(g.p.) _______

POST SUL MIO DIARIO DI FACEBOOK DEL 1. DICEMBRE 2021

E niente, in questo nostro mondo del ‘capitalismo della sorveglianza’ i più simpatici sono quelli che aggrediscono, ma cannano di brutto il target.

Pochi minuti fa, alla centesima telefonata in poche settimane, affascinato da tale persevreza, invece di mettere subito giù, finalmente oggi gli ho risposto, e – lo apprendo in questo momento – ho capito che cosa sia il FOLLETTO che tenta disperatamente di vendermi i ricambi, a me che il FOLLETTO non ce l’ho e nemmeno sapevo cosa fosse. A me, antico, che per scopare ricorro imperterrito a sistemi antiquati, e anzi ormai scopo proprio poco e punto, ché non c’ho più tempo, né fantasia, né energia da dedicare a simili attività.

AGGIORNAMENTO DI OGGI 29 MARZO 2024

Da allora, le telefonate folli anzi follette sono diminuite, però non sono cessate, è più forte di loro, ogni tanto ci devono riprovare.

In compenso, sono aumentate in maniera esponenziale quelle delle compagnie telefoniche, alcune inquietanti, e quelle delle compagnie di luce e gas, alcune terroristiche, ma aumentate proprio di brutto, a tal punto che adesso mi è pasata la voglia di scherzarci su. _______

