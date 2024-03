Revuelto, LA NUOVA LAMBORGHINI

Revuelto, simbolo della rivoluzione epocale di Lamborghini, è stata protagonista mercoledì 27 marzo all’evento organizzato da Lamborghini Bari. L’auto, che rappresenta il futuro dell’alta prestazione delle supersportive, è stata presentata in una closed room riservata ai clienti più esclusivi del dealer del Sud Italia. Questa novità assoluta, che ha raggiunto il record di vendite ancor prima del lancio, inaugura l’epoca ibrida per la Casa del Toro con un’aura di prestigio ineguagliabile.

Incarnando potenza e innovazione nel rispetto della strategia “Cor Tauri”, che prevede l’ibridizzazione della gamma, la Revuelto stabilisce un nuovo paradigma in termini di performance: con una potenza di 1015 CV, derivante dall’integrazione tra un innovativo motore V12 e tre motori elettrici ad alta densità, la rivoluzionaria vettura offre un’esperienza di guida estrema, grazie ad un’accelerazione 0-100 km/h in soli 2,5 secondi e con 350 km/h di velocità massima. L’introduzione di un cambio elettrico trasversale a doppia frizione enfatizza l’unione tra prestazione e tecnologia avanzata, esemplificando la visione di Lamborghini per un futuro più verde senza compromessi sulla performance.

Oltre ad essere la prima supersportiva HPEV (High Performance Electrified Vehicle) firmata Lamborghini, Revuelto si distingue anche nel design, dove ogni linea e curva sono un tributo alla storica eredità sportiva della Casa, proiettandola nel futuro. La silhouette affinata e gli elementi di design innovativi sottolineano il ruolo di questa vettura come avanguardia della nuova generazione di supersportive elettrificate. Gli interni, sintesi di semplicità e simmetria, sono studiati per mettere il pilota al centro di un’esperienza di guida totale, unendo passato glorioso e innovazioni futuriste.

L’evento ha rappresentato anche l’occasione per annunciare un significativo investimento da parte di Maldarizzi Automotive per l’apertura di una nuova officina dedicata al brand luxury che presto potrà accogliere i veicoli per assistenza all’avanguardia, secondo i più moderni standard, riflettendo così l’impegno continuo nella cura e nell’innovazione per i clienti.

“Il lancio di Revuelto, come per la gamma Automobili Lamborghini, rappresenta un momento di svolta verso un livello più alto e ancora inesplorato. Per noi è un orgoglio rappresentare questa visione rivoluzionaria nel Sud Italia e consolidare ulteriormente la nostra presenza con un marchio che continua a sorprendere e a definire lo standard dell’eccellenza” ha affermato Nicola Maldarizzi, General Manager di Lamborghini Bari.

Category: Costume e società