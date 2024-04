DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 4 APRILE 2024

Buongiorno!

Oggi è giovedì 4 aprile 2024.

Sant’Isidoro.

Festeggiano il loro compleanno le nostre amiche Ambra Chiara a Lecce e Serena Del Monaco a Taranto, tanti affettuosi auguri.

4 aprile 1963. A Memphis venne assassinato Martin Luther King, il leader dei diritti civili, anti segregazionista, pacifista e non violento, che ha legato la sua vita alla lotta per l’ emancipazione dei neri, ancora a quel tempo negli Usa vittime di leggi razziali.

Proverbio salentino: NU NTE IMPICCIARE, NU NTE NTRICARE, NU FARE BENE, CA TROVI MALE

Non ti impicciare, non ti intromettere, non fare bene, che trovi male.

Bisognerebbe evitare di intromettersi, nelle vicende altrui, anche quando lo si vorrebbe fare a fin di bene, come bisognerebbe limitarsi a fare piccole cortesie, ma evitare di fare del bene sul serio, perché questi comportamenti ci procurerebbero danno.

Infatti credo che ognuno di noi abbia provato l’amara esperienza di aver aiutato con tutto il cuore un amico in difficoltà, e poi successivamente di essere ricambiato con l’ingratitudine, se non con il tradimento.

