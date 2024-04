DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 5 APRILE 2024

Buongiorno!

Oggi è venerdì 5 aprile 2024.

San Vincenzo Ferreri.

A Lecce, festeggia il suo compleanno la nostra amica Tatiana De Pascali: auguri! Come pure compie gli anni la nostra amica Sabrina Tommasi: auguri! E auguri di buon compleanno pure alla nostra amica di Taranto Serena Mellone!

5 aprile 1932: Mussolini a cancello di Quadrato decide la costruzione di Littoria (oggi Latina), verrà costruita in meno di sei mesi.

5 aprile 1945. Seconda guerra mondiale. A esito del conflitto oramai deciso, gli Anglo – Americani bombardano Alessandria, colpendo la cattedrale, una scuola ed un asilo e uccidendo decine di bambini: è l’ultimo bombardamento alleato sull’Italia, ma, pur nelle atrocità generali di cui è sempre causa la guerra in sé, è un vero e proprio crimine contro l’ umanità, per giunta inutile, e crudele.

Proverbio salentino: LU CIUCCIU PORTA LA PAGGHIA E LU CIUCCIU SE LA RAGGHIA

L’asino porta la paglia e l’asino se la raglia.

Così come l’asino dopo aver portato sulla groppa le balle di paglia, poi le richiede gran voce con il suo raglio, così accade che alcune persone portino in casa del cibo particolarmente gustoso, e poi magari finisce che siano essi stessi a mangiarlo senza che gli altri abbiano la possibilità di assaggiarlo, o, peggio ancora, quando si porta del cibo in dono ad un amico, e poi tra una chiacchiera e l’altra, magari esaltando le qualità di quel determinato frutto o dolce, prima lo si assaggi e poi lo si consumi.

Solitamente erano i ragazzini che incorrevano in queste “distrazioni”.

In questi casi genitori o parenti citavano il proverbio di oggi.

