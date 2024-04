SPETTACOLO DI TEATRO PER RAGAZZI A GIUGGIANELLO SABATO 13

(r.p.) _______ Una intrigante rappresentazione, che coinvolge tutto il pubblico e si fa applaudire, è in programma il 13 aprile a Giuggianello, dove ritorna la stagione di teatro ragazzi itinerante KLAPP il teatro è dei ragazzi, con Operetta di Schlemil, spettacolo per ragazzi di e con Renato Grilli, presso la Sala consiliare del Comune (sipario ore 18.00). Per la stagione sono programmati otto spettacoli, da febbraio a maggio, nei tre comuni partner di progetto, Alezio Giuggianello e Galatone, che vedranno in scena cinque compagnie per differenti linguaggi teatrali, teatro di figura, teatro di narrazione e musica.

Questo spettacolo, in particolare, è ispirato all’operetta popolare, dove tra scena e platea, tra attori e pubblico non c’è gran distinzione, né separazione netta tra chi dice e chi ascolta. Melodie e canzoni, poesie e storielle sono spesso note a tutti, sono patrimonio comune e festosa occasione di condivisione. E chi non le conosce le può imparare subito, tanto facili sono da imparare…

Lo svolgersi dello spettacolo comincia con il Direttore della Compagnia dell’Operetta di Chelm che si scusa con il pubblico in sala, ma purtroppo l’annunciato spettacolo “Operetta di Schlemil” non potrà andare in scena: i suoi attori e i suoi musicisti, i cantanti e le ballerine, le sarte ed attrezzisti non ce l’hanno fatta ad arrivare. Il loro bel pulmino ha avuto un grave guasto durante il viaggio. E tutti gli artisti se ne sono dovuti tornare a casa. Ma il Direttore della Compagnia, il Doktor Krik, e il Primo Musicista, Maestro Krok, hanno promesso di tornare – appena sarà possibile – per rappresentare la loro “Operetta di Schlemil”. A meno che invece, tra il pubblico, non ci siano per caso degli “artisti”? Cantanti e cantanti, ballerine e ballerini, attrici e attori, pronti a prendere il posto di quelli che mancano e fare la loro parte…

E qui comincia il vero e proprio spettacolo, ideato e realizzato da Rocco Nigro e Renato Grilli (nella foto) che hanno cominciato a collaborare alla creazione di spettacoli e recital quasi venti anni fa. Tra le idee e i progetti comuni, il primo – e il più duraturo – è stato intorno a quel miracolo culturale che è stata la Musica Klezmer. Melodie e danze sempre sospese tra tragedia e farsa, tra profano e sacro, tra eroico e ridicolo, motivi così semplici e orecchiabili da farsi riconoscere al primo ascolto.

La stagione KLAPP il teatro è dei ragazzi fa parte del più ampio progetto Keep Love in Your (He)Art, ideato dall’associazione Tracce Creative nell’ambito dell’Avviso pubblico ‘Puglia Capitale Sociale 3.0’ indetto dalla Regione Puglia, e vede la partecipazione ed il sostegno dei Comuni di Alezio, Galatone, Giuggianello e Ortelle. Le attività prevedono inoltre percorsi laboratoriali educativo-formativi in ambito artistico-espressivo e di educazione alla cittadinanza per bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e 17 anni (laboratorio teatrale, circo, fumetto, musicale, artistico, d’archeologia e valorizzazione dei beni culturali e storico-artistici). Saranno inoltre organizzate escursioni itineranti per conoscere il patrimonio culturale locale. I ragazzi saranno accompagnati da esperti in passeggiate per conoscere o riscoprire i dettagli colmi di bellezza delle evidenze storico artistiche del territorio.

PORTA 17.30 – SIPARIO 18.00

Ingresso gratuito

Info e Prenotazioni:

Prenotazione telefonica obbligatoria al 3297155894, anche con WhatsApp.

SALA POLIVALENTE COMUNALE, Piazza degli Eroi, Giuggianello

