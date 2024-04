I COMUNI SOTTO ESAME: DIAMO LE PAGELLE ALLE AMMINISTRAZIONI SALENTINE

di Giovanni Gemma_______Un articolo del 1972 sul Corriere della sera dichiarava che «il divario fra Nord e Sud verrà colmato solo nel 2020». Ottimisti. Siamo arrivati nel 2024 e questo divario non accenna a diminuire, anzi è persino aumentato. Nell’articolo del ’72 si parlava di «piramidi sulle sabbie mobili»; oggi le sabbie hanno completamente inghiottito anche le punte di queste piramidi.

A chi vanno le responsabilità? Chi ha permesso questo divario e chi continua a rimanere indifferente dinanzi al suo aggravarsi? Non abbiamo qui spazio per fare il processo alla Storia, ma è certo che tutte le nostre amministrazioni, dalle grandi città ai più piccoli villaggi, hanno sbandierato ai quattro venti le promesse di sviluppo del territorio. Salvo disattendere, in genere, ogni promessa. A noi salentini, «Sud del Sud dei santi» – secondo la definizione di Carmelo Bene –, non è toccata sorte molto migliore di altre parti del Mezzogiorno.

Si potrà dire: Ma è facile mettersi dietro a un computer e criticare quelli che fanno, che si sporcano le mani!Giustissimo, siamo tutti bravi a parlare al bar sport. Allora ecco che nasce questo progetto di LecceCronaca: diamo prima l’opportunità ai nostri amministratori di dimostrare che hanno voglia di fare, osserviamo come si muovono e poi li mettiamo di fronte alla cattedra. Bocciati? Promossi? Rimandati? Dipenderà da loro! E dopo da noi tutti, alle urne.

Come procederemo? Innanzitutto, è inviato via PEC a tutti i comuni della Provincia di Lecce un progetto «per promuovere la cultura e l’economia della città» e «realizzare una comunicazione promozionale ed istituzionale». Di cosa si tratta? In breve, un’azienda realizzerà una serie di arredi urbani – cartelloni, passamano, installazioni a bordo strada – e servizi aggiuntivi – rimozione impianti abbandonati, transenne salva pedoni, una guida online del comune con codici QR sugli impianti. Tutto ciò gratuitamente per l’amministrazione, portando al contempo avanti progetti di cooperazione economica con l’azienda.

Gli spazi – fisici e digitali – così creati serviranno per illustrare il patrimonio culturale del comune, propagandare le sue feste, comunicare le iniziative dell’amministrazione e – dulcis in fundo – far conoscere le imprese del territorio e provare a creare interazioni fra queste, e fra queste e i cittadini. Così si aumenterà il decoro dell’abitato e contemporaneamente si realizzeranno spazi di utilità collettiva, avvicinando di più le varie parti della comunità e portando alla luce pezzi di territorio fagocitati economicamente dalle grandi imprese (generalmente del Centro-Nord) e culturalmente da un turismo di massa concentrato in poche località sovraffollate nei mesi estivi. Un progetto che difficilmente dispiace ad un’amministrazione, a rigor di logica.

Siamo in una terra ricca, ricchissima, praticamente in mutande. Le nostre ricchezze rimangono inutilizzate oppure i loro guadagni prendono altre strade, allontanandosi dalla maggioranza della popolazione locale, che il territorio lo abita e lo vive quotidianamente. Nel Salento abbiamo immense riserve di talento, ma pochi canali per metterle in atto.

Nei prossimi articoli su questo progetto andremo più a fondo su questa questione, provando a contattare gli uffici responsabili e valutare le risposte. Vedremo il percorso reale che deve compiere un’azienda del posto per tentare di proporre qualcosa ad un’amministrazione comunale salentina, e pubblicheremo i risultati man mano su LecceCronaca. Sperando che non diventi l’odissea.

Category: Costume e società