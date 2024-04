PARTITA BREVE, MASSIMI DECISIVI

(Rdl) ______ Il Milan si schiera in campo con il 4-2-3-1: Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud.

Il Lecce, con il 4-3-3: Falcone; Venuti, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Blin; Banda, Krstovic, Dorgu.

La prina occasione della partita è degli ospiti. Al minuto 3 azione insistita del Lecce, che va al tiro con Venuti. Gabbia ribatte, ma il pallone finisce nella zona di Gonzalez che, piazzato al limite dell’area, controlla e calcia a incrociare, mandando il pallone fuori vicino al secondo palo.

Il prino gol della partita, dei padroni di casa. Al minuto 6, Chukwueze salta Gallo e scarica al limite dell’area per Pulisic, che si sposta il pallone sul sinistro e calcia a giro sul secondo palo, trovando l’angolino. 1 ‐ 0.

Seguono altre due occasioni per il Milan, ancora con Pulisic, parato da Falcone e con Leao, fuori dopo la deviazione di Venuti.

E arriva il raddoppio. Al ninuto 20 corner a rientrare di Adli e colpo di testa di Giroud, che anticipa tutti e batte Falcone sul secondo palo. 2 ‐ 0.

Piano piano il Lecce prova a reagire e riesce pure ad arrivare sotto porta, con una serie di passaggi ficcanti, ma manca senpre la stoccata finale vincente.

Al 29′ Ramadani alza il pallone per l’inserimento di Gonzalez, che prende alle spalle Adli e colpisce di testa, trovando però la traversa.

Al 42′ Krstovic riceve da Pongracic al limite dell’area, si gira spostandosi il pallone sul destro e calcia rasoterra sul secondo palo. Maignan si distende e blocca a terra.

E insomma, malgrado sia sotto di due gol, il Lecce non ha sfigurato e avrebbe meritato di più. Per giunta, negli spogliatoi ci va in dieci. Rosso diretto per Krstovic, per un intervento con piede alto nei confronti di Chukwueze.

Si mette malissimo, la situazione è compromessa, quando comunque al rientro delle squadre in campo Luca Gotti leva Banda e Gonzalez, e mette Almqvist e Piccoli.

Poi il terzo gol del Milan. Surreale. Almqvist atterrato in area, con l’arbitro che non dà il rigore e fa proseguire il gioco, mentre l’attaccante giallorosso rimane a terra, fra l’altro colpito pure alla testa. Il Milan se ne frega del fair play, continua a giocare e va in contropiede, con Leao, che prende alle spalle Venuti e, a tu per tu con Falcone, non sbaglia. 57′. 3 ‐ 0.

Il Var non pervenuto.

Impazzano le sostituzioni, ma è una partita già finita, anzi, finita da un bel pezzo, dopo la, diciamo cosi, discutibile espulsione decretata dal signor Massimi, anzi pessimi, e il rigore non assegnato.

76′. Contropiede del Lecce condotto da Piccoli, che allarga per Almqvist, il quale punta Theo Hernandez e calcia con il destro. Maignan è ben piazzato e respinge.

Non è giornata, si era già capito. Va bene, andiamo avanti, possiamo farlo con fiducia.

Category: Sport