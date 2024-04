I SINDACI DEI COMUNI DEL CAPO DI LEUCA DICONO NO ALLE MULTINAZIONALI

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la seguente nota del Movimento Regione Salento. _______

DA LEUCA IL SALENTO RIBADISCE IL SUO NO ALL’USO SCONSIDERATO DELL’EOLICO OFFSHORE

La protesta continua e si fa sempre più vibrante. A distanza di pochi giorni dalla manifestazione a Porto Miggiano, il Salento ribadisce ancora una volta il suo “NO” all’eolico offshore selvaggio.

Il sit-in è stato voluto e sollecitato dai sindaci del Capo di Leuca, con Francesco Petracca sindaco di Castrignano del Capo “padrone di casa”, che si sono ritrovati dinanzi alla cascata monumentale di Santa Maria di Leuca per ribadire tutta la contrarietà del territorio alle mega centrali eoliche lungo la costa salentina.

Un’altra manifestazione popolare all’insegna dell’amore per il Salento, che continua la sua battaglia contro le pale galleggianti prospettate dalle multinazionali, autentica minaccia per il nostro mare e per le nostre coste. In prima linea l’associazione Italia Nostra.

La protesta, trasversale, ha coinvolto tutti, in uno dei punti più incantevoli del Salento, sul quale il Movimento Regione Salento ha coniato uno dei motti ispiratori di tante battaglie: “l’Italia inizia a Santa Maria di Leuca e non finisce a Bari”.

“Non possiamo permettere che un manipolo di multinazionali possa calpestare la bellezza e ogni logica di corretta pianificazione dello spazio marittimo”, ha commentato il consigliere regionale e presidente del Movimento Regione Salento, Paolo Pagliaro. “Ringrazio i sindaci del Capo di Leuca per aver sollecitato e voluto questo momento e ne approfitto per ribadire, anche oggi, che noi siamo assolutamente a favore della transizione energetica e delle energie rinnovabili, ma ci sono luoghi sacri, come questo, che non possono essere profanati.

In Regione stiamo lottando per un piano regolatore del mare che fissi regole certe per delimitare le aree destinate all’istallazione delle centrali del vento galleggianti. Dalle parole siamo passati anche ai fatti con la mia mozione presentata già nel 2021 e sostenuta da 72 Comuni: il messaggio è chiaro, no a questi scempi. Ho richiesto anche un consiglio regionale monotematico e siamo in attesa, ora, che venga convocato per mettere un punto fermo su questa questione”.

Dai progetti al largo di Otranto a quelli prospicienti la costa di Leuca: il Salento è compatto nel difendere il suo mare.

Anche oggi il “NO” è giunto perentorio: le coste, con la loro bellezza, ma anche l’entroterra con la sua storia e genuinità, non possono ospitare mostri in grado di deturpare il paesaggio in modo irreversibile.

Dopo la manifestazione di oggi, ce ne saranno altre e rappresenteranno in modo univoco e compatto, l’unità dell’intero Salento contro le invasioni delle multinazionali.

