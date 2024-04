ARRESTATO PER FURTO AGGRAVATO

LEI E’ STELLA FALZONE, DIRETTRICE DEL MARTA DI TARANTO. LUI E’ L’ATLETA VINCITORE DELLE PANATENAICHE. INSIEME INVITANO A UNA VISITA SABATO 6 E LANCIANO L’APPELLO PER UN CESSATE IL FUOCO, ANZI PER UNA ekecheirìa

(g.p.) ______ Lo sport può contribuire alla Pace. E la cultura ha il dovere di promuoverla. Pace a tutti i popoli coinvolti. Non dobbiamo mai smettere di crederci, e, ognuno per come possa, di levare incessante anche solo una parola di speranza, per il futuro, per le giovani generazioni. L’appello, più che mai attuale, arriva […]