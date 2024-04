IL MIO NOSTALGICO COMPLEANNO

(g.p.) ______ Questa mattina Mauro D’Elia , 67 anni appunto, di Lecce, avvocato, ha postato sul suo diario di Facebook la seguente nota, in cui, in maniera efficace quanto suggestiva, fissa un destino in comune condiviso da tutta una generazione. Nella nostra foto di copertina, una scena del film del 1971 L’uomo che fuggì dal futuro di George Lucas. ______

È un giorno come gli altri, anche se il fatto di essere nato il 9 aprile di 67 anni fa mi fa sentire un privilegiato. Sono nato, in buona compagnia, quando tutte le cose ancora erano reali, quando gli affetti si conservavano in boccacci di vetro ben tappati e senza scadenza, quando il rispetto per i “più grandi ” di noi era cosa scontata, quando i libri erano venerati e scritti da scrittori, quando la buona musica cominciava a strizzare l’occhio ai capelluti con psicotropia, quando la filosofia ci faceva sentire i brividi, quando era vietato non essere arrabbiati di politica, quando dovevi solo mettere in acqua la tua tavola e surfare il cambiamento, quando i romanzi di fantascienza dicevano la verità e noi la scambiavamo per fantasia, quando gli eventi si festeggiavano in famiglia con il “servizio ” dell’Alvino nel piattino di argento, quando il film della mattina con buio e panino al pomodoro era un regalo della Fiera del Levante, quando c’erano ancora in casa le nonne con i ditali e l’uovo di legno…..quando c’erano tutti e tutto doveva ancora accadere.

Sono tanti anni traboccanti di presenze, un traguardo in movimento, un’asticella che non vorremmo alzare troppo, un mosaico di vita senza due tessere…

Grazie a tutti

Category: Costume e società, Cultura