IL MONDO DIVISO SUL GENOCIDIO DEI PALESTINESI CHE GLI ISRAELIANI STANNO CONTINUANDO A FARE A GAZA FRA CHI TACE, O MINIMIZZA, E CHI NON SI STANCA DI GRIDARE ALL’ORRORE

Un panda di peluche, un pallone colorato, un libro di fumetti. Sono i giochi che fanno parte della vita dei bambini e che oggi abbiamo scelto per rappresentare l’infanzia perduta dei bambini che hanno perso la vita a Gaza negli ultimi sei mesi di guerra. E che, con quegli oggetti, non giocheranno mai più. Non rideranno spensierati, non abbracceranno i genitori, non cresceranno.

La nostra azione portata avanti a Roma è per puntare i riflettori su queste vite spezzate e sulla richiesta, ogni giorno più urgente, di un cessate il fuoco immediato a Gaza.

Come recita lo striscione che abbiamo esposto: “A Gaza ogni 15 minuti muore un bambino”. Una realtà brutale che ci fa capire quanto questa guerra sia tra le più letali e distruttive della storia recente.

