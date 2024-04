NOVITA’ EDITORIALI / ESCE “Ti seguii  per le rotte”, POESIE DI MARCELLO BUTTAZZO. UNA SCOMMESSA CON L’AMORE

di Raffaele Polo _______

Esce per i Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno la raccolta di versi “Ti seguii per le rotte” (94 pagine, euro 10. 40) di Marcello Buttazzo (nella foto), prolifico poeta, nato a Lecce nel 1965.

Vive a Lequile, nel cuore della Valle Della Cupa salentina. Tra le sue pubblicazioni in versi ricordiamo: “E l’alba?” (Manni Editore), “Origami di parole” (Pensa Editore), “Verranno rondini fanciulle” (I Quaderni del Bardo Edizioni). La sua ultima raccolta pubblicata, nel 2023, è “E se nel giallo ti vedrò” (I Quaderni del Bardo Edizioni).

In particolare, per questa raccolta, nella nota introduttiva di Roberto Dall’Olio, si specifica che ‘ (…) Queste poesie di Marcello spostano ancora più oltre la sua scommessa con la vita, con l’amore, con il senso lirico dell’esistenza. È vero che la Musa, onnipresente nel mondo esistenziale, umano, affettivo dell’autore, porta le vele alla piccola barca del poeta e i remi, i suoi versi possono affidarsi al vento per solcare il mare in tutte le stagioni dell’anno e della vita. L’amore, come un Matisse, danza azzurro col corpo – ricordo della Donna, di una donna, delle donne. Questo credo sia indubitabile, il vero mondo di questo poeta ostinatamente lirico esuberante con una visione oserei dire francescana della natura, della vita, della società e della socievolezza è tale, “condannato” ad esaltare stagioni, stati d’animo, luoghi ameni, ricordi ancestrali e vivi. La Musa è la vita, ma non in contrasto con la morte, ma è la vita che si accende, la vita accesa, nei colori, nei sensi, nei sogni, nel brivido del quotidiano, nella Natura, negli occhi, nel cuore, del poeta. (…)’

Category: Cultura, Libri