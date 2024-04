SPETTACOLO DI TEATRO PER RAGAZZI A GALATONE DOMENICA 21

(r.p.) _______ Ritorna a Galatone, la stagione di teatro ragazzi itinerante KLAPP il teatro è dei ragazzi, con Favole Sottosopra, spettacolo per ragazzi, scritto, diretto e interpretato da Chiara Serena Brunetta e Salvatore Cezza (nelle foto) , in scena presso il Teatro comunale di Galatone domenica 21 aprile (sipario ore 18.00).

Da una poesia di Gianni Rodari “Le favole a rovescio”, nasce l’ispirazione per indagare e rivisitare in chiave moderna le favole della tradizione classica. Cosa accadrebbe se le favole che tutti noi conosciamo fossero al contrario e i personaggi vivessero nel mondo attuale? Chi sarebbe il cattivo della storia: il Lupo o Cappuccetto Rosso? E se la Bella Addormentata non si addormentasse? Quali problemi sociali dovrebbe affrontare Cenerentola? Favole Sottosopra è uno spettacolo per bambini, ma soprattutto per famiglie.

Le tre favole offrono lo spunto per un’analisi della nostra società contemporanea: dal rapporto dell’uomo con gli animali e la natura, alla relazione tra bambini e tecnologia nel quadro fenomenologico dei nativi digitali, fino alla lotta tra identità e riconoscimento sociale nei giovanissimi. Utilizzando un semplice telo, un baule e la magia del teatro i due attori entrano ed escono dai personaggi a ritmo di musica classica.

Ingresso gratuito

Info e Prenotazioni: Prenotazione telefonica obbligatoria al 3297155894, anche con WhatsApp.

TEATRO COMUNALE DI GALATONE, Via Armando Diaz 48, Galatone.

Category: Cultura, Eventi