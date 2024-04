UN MARE DA AMARE

Rdl______Giovedì 11 aprile alle ore 9.00, in occasione della Giornata Nazionale del Mare, l’Associazione Sportiva Dilettantistica “PER IL MARE” Marina di Casalabate, col patrocinio della Città di Squinzano e della Capitaneria di Porto di Otranto, organizza un convegno con i giovani delle scuole secondarie di primo grado a Squinzano (Lecce).

Questo incontro, attraverso momenti di attività e di confronto, ha lo scopo di sensibilizzare e sviluppare negli studenti un concetto di “cittadinanza del mare”, rendendoli cittadini attivi e partecipi tutori della cultura e della conservazione dell’ambiente marino.

In tale occasione, verrà presentato e distribuito agli studenti partecipanti al convegno, il volumetto HdueO, ovvero manuale per la conoscenza, l’innamoramento e il rispetto per il mare.

Interverranno: il sindaco della Città di Squinzano Avv. Mario Pede, la Dirigente Scolastica Loredana De Simone, il sig. Carlo Leone presidente A.S.D. “PER IL MARE” Marina di Casalabate.

I relatori saranno: prof. Nicola Refolo realizzatore del manuale HdueO, il Tenente di Vascello della Capitaneria di Porto di Otranto Francesco Walter Di Marco, il biologo laureando in Biologia Marina Andrea Foggetti.

L’incontro avverrà presso:

Istituto Comprensivo scuola secondaria di primo grado G. CARDUCCI via Montegrappa, Squinzano.

