(e.l.) _______ Questa mattina c’è stato un incidente sul lavoro mortale vicino Taranto, nella zona del cantiere della nuova superstrada per Avetrana (nella foto). La vittima è Angelo Cotugno, 59 anni, di San Giuseppe di San Marzano, operaio.

Per cause ancora da accertare, è morto folgorato a bordo della motopompa su cui si trovava, per effettuare alcune gettate di cemento.

Indagini della Polizia di Stato in corso si svolgimento.

