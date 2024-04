ANNIVERSARIO DELLA POLIZIA DI STATO

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. _______

La Polizia di Stato celebra oggi il 172° anniversario dalla sua fondazione, con una cerimonia che si terrà presso il Teatro Apollo di Lecce e che vedrà la partecipazione delle più alte cariche istituzionali della Provincia.

Questo importante traguardo esalta di nuovo l’impegno e la dedizione delle poliziotte e dei poliziotti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali e per il pubblico soccorso, come ben sintetizzato dal claim #essercisempre.

Le celebrazioni avranno inizio alle ore 09.00, presso la Questura, presso il Giardino delle Rimembranze, con la deposizione di una corona di alloro da parte del Prefetto Luca Rotondi e del Questore Vincenzo Massimo Modeo, per di onorare i caduti della Polizia di Stato.

Alle ore 9.30, nel foyer del Teatro Apollo, il Questore premierà le scuole vincitrici a livello provinciale del Progetto-Concorso “PretenDiamo Legalità”, consegnando ai rappresentanti una pergamena. Subito dopo incontrerà i giornalisti.

Successivamente, alle ore 10.30, avrà luogo la cerimonia presso il Teatro Apollo, durante la quale si esibirà un’orchestra di piccoli talenti del Progetto musicale “Orchestra Sistema Musica Arnesano” dell’Associazione Musicale “Opera Prima”, composta da circa 60 elementi di età compresa dai 7 ai 14 anni. Il progetto dell’associazione musicale ha una grande valenza sociale perché si basa sulla formazione strumentale inclusiva ed è dedicata a circa 200 bambini della scuola primaria di Arnesano e Monteroni i quali, durante l’orario scolastico, conoscono i primi rudimenti del linguaggio musicale e nelle ore pomeridiane approfondiscono lo studio dello strumento per prepararsi ai primi concerti. “Sistema Musica Arnesano” è un progetto finanziato dalla Regione Puglia e sostenuto dal Ministero della Cultura.

Dopo la lettura dei messaggi inviati per l’occasione dal Presidente della Repubblica, dal Ministro dell’Interno e dal Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, il Questore Massimo Vincenzo Modeo rivolgerà il suo saluto ai presenti e consegnerà gli attestati di riconoscimento al personale della Polizia di Stato che si è distinto per meriti di servizio.

Saliranno poi sul palco 3 studenti del Liceo classico, Scienze Umane e Artistico “Pietro Colonna” di Galatina per illustrare alcune rappresentazioni artistiche che sono state realizzate in occasione della conferenza teatralizzata sul cyberbullismo, nell’ambito del progetto “Coltiv@rete”.

Nella mattinata avrà luogo un’esposizione di veicoli storici della Polizia di Stato dismessi dai servizi di istituto in Pizza Sant’Oronzo dove, inoltre, il gruppo Donatori Nati dell’”Associazione Donatori Volontari Personale della Polizia di Stato” ha organizzato una raccolta straordinaria di sangue con l’autoemoteca dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

