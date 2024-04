LE CAUSE DELLA GUERRA IN UCRAINA IN UN DIBATTITO A MONOPOLI SABATO 13  

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Da Monopoli l’avvocato Giuseppe Angiuli ci scrive (nella nostra foto Irina Vikhoreva) _______

Il conflitto in Ucraina, che ormai vede apertamente contrapposta la NATO alla Russia, rischia di trascinare i popoli europei in una spirale sanguinosa di intensificazione ed allargamento della guerra, fino a poter raggiungere molto presto il cuore del nostro continente.

Al furore bellicista del Presidente francese Macron – che recentemente ha fatto appello ad inviare le truppe regolari francesi in Ucraina – ha fatto da contraltare Papa Bergoglio, il quale ha invece apertamente invocato la necessità di avviare quanto prima dei colloqui diplomatici tra la Russia e i Paesi dell’occidente.

Per provare a mettere a fuoco le reali ragioni del conflitto russo-ucraino e analizzare gli attuali rischi di intensificazione della guerra, sabato 13 aprile 2024, con inizio alle h. 18.00, nei pressi del salone della parrocchia S. Antonio in Monopoli, si terrà un incontrodibattito aperto al pubblico sui temi connessi alla guerra in Donbass-Ucraina, in collaborazione con l’associazione di amicizia italo-russa “SPERANZA”, che promuove i valori dell’amicizia e della fratellanza tra l’Italia e i popoli dei Paesi dell’est Europeo.

Interverrà Irina Vikhoreva, Presidente dell’associazione “SPERANZA”, proveniente dai territori del Donbass e testimone privilegiata del sanguinoso conflitto.

