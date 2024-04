PENSAVA FOSSE AMORE, INVECE ERA UN CALESSE

(e.l.) _______ Rapina a luci rosse ieri a Galatone. La vittima, un giovane di Casarano, che, invece di amore e ore liete di sesso, ha trovato botte, minacce e tanta paura, ed è stato rapinato dei 100 euro che aveva con sé (nella foto una scena del film del 1991 di Massimo Troisi).

I presunti responsabili, una coppia, un uomo e una donna, con precedenti, Ivano Filoni, 34 anni, di Nardò e Ilaria Orlando, 26 anni, do Galatone, sono stati arrestati dai Carabinieri e, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica, si trovano ora ai domiciliari.

Tutto è cominciato giorni fa on line, su un sito di incontri.

Fatta conoscenza, la donna ha dato un appuntamento al giovane per ieri mattina, in un bar di Galatone. All’ora fissata, non c’era, però, ricontattata subito telefonicamente, dopo vari sotterfugi, lo ha invitato a raggiungerla presso un’abitazione privata distante poche centinaia di metri.

Qui appunto il malcapitato si recava speranzoso, seguendo le indicazioni fornitegli. Ad attenderlo però, oltre all’interlocutrice, c’era anche una terza persona, un uomo, che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, lo ha subito aggredito con uno schiaffo al volto e poi minacciato anche istigandogli contro un cane di grossa taglia, qualora non avesse consegnato tutti i contanti che aveva con sé.

L’aggressore quindi riusciva a sottrargli due banconote da 50 euro prima che la vittima riuscisse a divincolarsi e dileguarsi.

Ha contattato immediatamente i Carabinieri della locale Stazione.



Immediate sono state le indagini avviate dai militari, i quali in breve sono riusciti a

risalire all’identità dei presunti rapinatori.

Category: Cronaca