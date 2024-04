SCOPERTA DISCARICA ABUSIVA A NOCIGLIA. SI INDAGA SULLA PERICOLOSITA’ DEI RIFIUTI

(Rdl) _______ Il controllo per la tutela dell’ambiente è una delle priorità delle attività preventive e di contrasto poste in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, tenuto conto delle gravi conseguenze che gli illeciti ambientali possono provocare sull’ecosistema e sulla salute umana.

In particolare, gli interventi dei militari in questo ambito si concentrano sulla prevenzione e sul contrasto di attività illegittime che compromettono l’equilibrio naturale, come l’abbandono di rifiuti, lo sversamento di rifiuti tossici, l’inquinamento delle acque e dell’aria, la distruzione di aree naturali protette, il bracconaggio e altre forme di crimini ambientali.

In questo modo i Carabinieri svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la protezione dell’ambiente e nella lotta contro i crimini ambientali, contribuendo così a preservare la bellezza e la biodiversità del territorio salentino e a garantire un futuro migliore per le generazioni future.

Proprio in tale contesto, ieri sera, vicino la periferia di Nociglia, i Carabinieri della locale Stazione hanno individuato una discarica non autorizzata contenente anche rifiuti pericolosi, tutti sparsi all’interno di un terreno recintato di proprietà privata.

Il proprietario dell’area è stato denunciato a piede libero.

Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei rparti specialistici dell’Arma e dei tecnici dell’Arpa per definirne la pericolosità e la provenienza del materiale trovato, ammassato su una superficie di seicento mq, recintata con un muro in tufo alto metri e mezzo e chiusa da un cancello metallico.

Category: Cronaca