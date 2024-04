INCONTRO ADOC A MAGLIE SABATO 13 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. L’ Asoc ci manda il seguente comunicato. _______

L’Adoc Provinciale di Lecce e l’Adoc di Maglie hanno organizzato un evento di promozione dell’associazione e delle attività che essa svolge per la difesa e la tutela dei diritti dei consumatori. Tale evento costituisce un’occasione di dialogo con i cittadini che l’associazione ha voluto creare per incontrare i consumatori e trattare insieme diverse tematiche.

Il giorno 13 aprile 2024, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, verrà allestito uno stand informativo in piazza Aldo Moro a Maglie, presso il quale i legali e i volontari Adoc distribuiranno del materiale informativo e divulgativo e si metteranno a disposizione per confrontarsi con i consumatori su diversi temi e per orientarli sulle varie questioni, in favore di una maggiore consapevolezza di consumo.

Queste giornate di incontro sono, per la nostra associazione, momenti di aggregazione fondamentali per incontrare le necessità dei cittadini e fornire un solido riferimento nel nostro territorio.

Invitiamo, pertanto, tutti i cittadini ad essere presenti, per sfruttare insieme questa opportunità.

Presso lo stand, sarà possibile anche iscriversi all’Adoc, ottenendo così la nostra tessera associativa che garantisce tutta una serie di servizi di guida e tutela del consumatore.

Il Presidente Avv. Alessandro Presicce

Annalisa Nuzzaci – Adoc Maglie volontaria SCU Elena Foti

