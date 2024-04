MOLESTIE CONTINUE ALLA EX MALGRADO I CONTROLLI, UN ARRESTO A GALLIPOLI

(e.l.) _______ Non è bastato un divieto di avvicinamento ed un ammonimento del Questore a farlo smettere. Ha continuato con atteggiamenti persecutori nei confronti della ex compagna.

Arrestato ieri sera dai Carabinieri di Gallipoli un uomo di 39 anni. Si trova ora ai domiciliari, come disposto dal gip del Tribunale di Lecce che ha firmato l’ordinanza.

Contro di lui era stato messo in funzione anche il dispositivo anti-stalking costituito oltre che dal “classico” braccialetto elettronico, applicato all’autore del reato e quindi destinatario della misura cautelare, anche da un “ricevitore”, dalle fattezze di un cellulare, alla vittima per essere immediatamente avvisata della violazione in atto, consentendole così di tutelare l’incolumità.

Tutto inutile per farlo desistere. Comunqe proprio grazie al dispositivo i Carabinieri hanno accertato che l’uomo, in un arco temporale molto ristretto e comunque in una sola giornata, si sarebbe avvicinato alla vittima per ben otto volte.

Il segnale di allerta del ricevitore è giunto direttamente alla centrale operativa dei militari, che hanno avviato l’immediato controllo. E’ quindi scattato l’arresto.

Category: Cronaca