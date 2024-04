UNA DOMENICA PER PINUCCIO TATARELLA

(Rdl) _______ Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Aggiungiamo pure. Il Circolo di Fratelli d’Italia di Trepuzzi ci manda il seguente comunicato. _______

Incontro domenica 14 aprile alle ore 11.00 presso il circolo di Trepuzzi di Fratelli d’Italia su Corso Umberto, della presentazione del libro “La destra verso il futuro. Itinerario di una svolta”, presentato da Fabrizio Tatarella.

Questo libro raccoglie alcuni inediti del compianto Pinuccio Tatarella, una figura di spicco nel panorama politico italiano che ha dedicato la sua vita alla difesa dei valori e delle tradizioni della destra italiana. La presentazione sarà tenuta da Fabrizio Tatarella, vicepresidente della Fondazione Tatarella.



Il libro “La destra verso il futuro. Itinerario di una svolta” rappresenta un’opportunità unica per conoscere meglio il pensiero e l’eredità di Pinuccio Tatarella e della sua visione attraverso una raccolta di suoi inediti, offrendo spunti di riflessione per il futuro della destra italiana.

La sua memoria continua a ispirare e a influenzare il dibattito politico contemporaneo, e la presentazione di questo libro è un modo importante per onorare il suo contributo alla politica e alla cultura italiana.



Saranno presenti il Dott. Antonio Gabellone, Consigliere Regionale, l’Avv. Francesco Ciro Miale, Coordinatore Regionale di Nazione Futura, e Marco Gaetani, Presidente Gioventù Nazionale Lecce. A moderare l’incontro sarà l’Avv. Roberta Capodieci.



Vi aspettiamo numerosi per un incontro all’insegna della cultura e della discussione politica. _______

