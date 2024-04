ANTONIO LEO E IL FUTURO DI COPERTINO

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. L’ufficio stampa Commedia ci manda il seguente comunicato. _______

Presentazione della candidatura di Antonio Leo alla carica di Sindaco di Copertino

Copertino, Piazza del Popolo – 14 aprile, ore 19.30

Domenica 14 aprile, alle ore 19.30, Piazza del Popolo, a Copertino, ospita l’evento di presentazione della candidatura di Antonio Leo alla carica di sindaco.

Antonio Leo incontrerà cittadine e cittadini per raccontare la sua visione di futuro per la città. Al suo fianco, in questa importante occasione, saranno presenti tutti i leader del centrosinistra unito, a testimonianza di un progetto politico condiviso.

Category: Cronaca, Politica, Riceviamo e volentieri pubblichiamo