DELLA GATTA E MANCO IN CONCERTO PER PABLO NERUDA A LECCE DOMENICA 14

di Raffaele Polo _______

Dopo il debutto nel cinquantenario della morte di Pablo Neruda, torna a Lecce il concerto poetico per pianoforte e voce narrante “La tigre che spia tra le foglie – Canti alle bestie e agli ortaggi”, con Marco Della Gatta e Maria Margherita Manco.

L’appuntamento è per domenica 14 aprile al Teatro Asfalto, in via D. Birago 60, con inizio alle ore 20.

La narrazione è permeata dal fascino primitivo e vitale delle Odi di Pablo Neruda. “La tigre che spia tra le foglie” è lo stesso poeta che celebra tutte le creature – dalle più maestose agli insetti – dimostrando quanto si infrangano le distanze fra l’uomo e gli animali.

Il concerto poetico è un inno alla vita, in cui tutti gli esseri diventano manifesto di bellezza e libertà. Diritto alla vita, alla maternità, privazione della libertà, sfruttamento, migrazioni sono solo alcuni dei temi che le Odi di Neruda permettono di toccare, dando dignità al “non-umano” e permettendo all’uomo di trascendere “oltre l’umano”. Dai “maiali che sostengono l’aurora” agli “uccelli che si mangiano la notte”, la celebrazione poetica delle “bestie” si fa portavoce di una riconciliazione che l’uomo deve necessariamente attuare con il mondo animale e con la natura tutta. Le Odi del poeta cileno dedicate agli ortaggi, dal pomodoro al carciofo, si pongono a sostegno di questo inno alla vita, con la loro luminosa e pacificatrice potenza.

Il concerto percorre le intense poesie di Neruda immergendole in un’interpretazione che ne esalta il suono fondendo insieme voce e pianoforte nei brani originali di Marco Della Gatta – eseguiti dal vivo dallo stesso autore e arricchiti con sonorizzazioni – e nella profonda espressività di Maria Margherita Manco. Ne risulta una musicalità avvolgente e densa di pathos, che offre una visione fondata sulla ricca personalità artistica del duo e al tempo stesso equilibrata nella lettura del grande poeta cileno.

Al termine, sarà possibile degustare i cocktails creati in esclusiva per lo spettacolo dallo staff di “Al baffo” di Lecce, dedicati agli animali esaltati nelle Odi, quali la pantera, la farfalla e la lucertola.

_______

Lecce – Teatro Asfalto (via Birago, 60)

14 aprile 2024 – ore 20

Info e prenotazioni 338.4960251

Category: Cultura, Eventi