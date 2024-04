“Entusiasmo, Speranza, Serietà, Ascolto, Partecipazione, Impegno, Inclusione, Dignità” NEL FUTURO DI COPERTINO SECONDO IL CANDIDATO SINDACO ANTONIO LEO

(u.s.c.) _______

Copertino, piazza gremita per il candidato Sindaco Antonio Leo

Parte la campagna elettorale con il sostegno del centrosinistra

Si è svolto ieri sera a Copertino l’evento di presentazione della candidatura a Sindaco di Antonio Leo.

Vicepresidente della Provincia di Lecce, Antonio Leo, ben conosciuto sul territorio, è una figura competente e di esperienza, con un grande legame con la città.

Ieri sera, davanti ad una Piazza del Popolo gremita, ha illustrato il suo progetto politico e soprattutto la sua visione per il futuro della città. Lontano dalla retorica e da promesse di circostanza, Antonio Leo ha lasciato spazio alla emozione e alla condivisione.

“È un onore e un privilegio poter condividere con voi il mio impegno e la mia passione per Copertino. Oggi non mi presento solo come candidato a Sindaco, ma come un componente attivo della nostra comunità. La mia candidatura non è una corsa solitaria, ma un progetto collettivo, un impegno condiviso per il bene di tutti noi. Da qui lo slogan della mia campagna elettorale ‘Il futuro è di tutti’, un impegno all’ascolto di tutti i cittadini, nessuno escluso, e l’invito a costruire il domani con l’apporto di ogni singolo cittadino”.

Il candidato Sindaco ha illustrato le parole chiave che caratterizzeranno il suo impegno politico a Copertino: “Entusiasmo, Speranza, Serietà, Ascolto, Partecipazione, Impegno, Inclusione, Dignità. Parole (e impegni) che saranno trasversali a tutti gli ambiti in cui interverremo, temi che ci stanno a cuore e che inevitabilmente saranno i punti focali del programma elettorale: lavori pubblici, urbanistica e turismo, cultura e promozione territorio, passando per ambiente, agricoltura e commercio, periferie e centro storico, toponomastica, inclusione (con un’attenzione particolare alle fragilità) e salute, associazionismo e sport. Un programma che riporterà al centro le persone, avendo anche in mente la strategia mondiale dell’agenda 2030, partendo dalla città di Copertino per guidare la nostra comunità verso nuove opportunità di crescita sostenibile, promuovere l’inclusione e il benessere per l’intera comunità.”

All’evento di presentazione della candidatura erano presenti i leader politici del centrosinistra provinciale: Stefano Minerva, Presidente della Provincia, Luciano Marrocco, Segretario provinciale del PD, gli Assessori regionali Alessandro Delli Noci e Sebastiano Leo, la Presidente del Consiglio regionale nonché Vicepresidente nazionale del Pd Loredana Capone, il Presidente provinciale di Italia Viva Lecce Massimo Toma, e ad altre figure di spicco della politica salentina.

Alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno, a supporto della candidatura a Sindaco di Antonio Leo, ci saranno sette liste: Impegno Civico per Copertino, Copertino Bene Comune, Copertino Inclusiva, Liberamente, Con, Italia Viva, PD.

Category: Cronaca, Politica