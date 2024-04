GIUNTO IN ITALIA SENZA I GENITORI, IMMIGRATO MINORENNE MUORE ANNEGATO IN GITA AL MARE A TRICASE

(e.l.) _______ Il primo bagno della stagione, come han fatto in tanti nella domenica assolata e calda sulle coste salentine, gli è stato fatale. Si è sentito male in acqua, lo hanno visto annaspare, lo hanno soccorso e portato sul molo, a Tricase porto, ieri pomeriggio. Sono però risultati vani tutti i tentativi di rianimarlo.

E” morto così Abdoulay Sounturan, 15 anni, della Costa D’Avorio, ospite a Miggiano di una comunità per minori, con i quali era andato a fare una breve gita a mare, nel giorno del suo compleanno.

Nella notte, il sindaco di Miggiano Michele P. Sperti gli ha dato l”estremo saluto:

Oggi sarebbe stato per te un meraviglioso compleanno.

I tuoi quindici anni baciati dal sole, dal caldo estivo e dal mare.

Stamattina eri così entusiasta di trascorre con i tuoi amici questo giorno felice.

Poi d’improvviso, durante le ore piú liete del pomeriggio, è calato il gelo.

La tua morte improvvisa, prematura e ingiusta ha sconvolto e addolorato la nostra comunità, la tua comunità.

Ci stringiamo tutti intorno a te, caro Abdoulay. Che tu possa continuare a sentire il nostro immenso calore.

A nome di tutti, il tuo sindaco.

