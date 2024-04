LA POLIZIA DI STATO INVITA A “Una Vita da Social”, TAPPA A LECCE SABATO 20

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. L’ufficio stampa della Polizia di Stato ci manda il seguente comunicato. _______

Sabato 20 aprile 2024 a Lecce avrà luogo l’evento “Una Vita da Social”, giunto alla sua XI edizione.

Nell’ambito della campagna educativa denominata “Una Vita da Social” – rivolta agli studenti delle scuole Medie e Superiori – organizzata dal Ministero dell’Interno in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e con il sostegno di Google, in Piazza Sant’Oronzo, nella mattinata del prossimo 20 aprile, farà tappa a Lecce un mezzo speciale (un truck) della Polizia Postale, allestito con tecnologie di ultima generazione, per incontrare gli studenti, le famiglie e i visitatori, con lo scopo di sensibilizzare sulle insidie principali del web.

L’iniziativa, a tappe, vede coinvolte 30 città su tutto il territorio nazionale, con la visita dello speciale truck itinerante nelle piazze più importanti.

La Polizia Postale non sarà, tuttavia, la sola Specialità della Polizia di Stato coinvolta nell’iniziativa. Ad affiancare gli operatori della Sezione Operativa Distrettuale per la Sicurezza Cibernetica di Lecce ci saranno i colleghi della Sezione di Polizia Stradale di Lecce, che allestiranno una postazione dedicata con lo scopo di sensibilizzare i ragazzi sulle tematiche connesse all’educazione stradale, e il personale dell’OSCAD (Osservatorio per la Sicurezza contro gli Atti Discriminatori), che affronterà l’argomento della discriminazione.

L’incontro sarà strutturato su due momenti: dalle 08:30 alle 10:20 e dalle 11:10 alle 13:00 circa. Gli studenti, circa 200 provenienti dalle scuole della Provincia di Lecce, alternandosi in gruppo, saranno invitati a bordo del mezzo speciale per incontrare i poliziotti, in un dialogo interattivo e costruttivo.

Nell’intermezzo tra i due turni, il Prefetto e il Questore della Provincia di Lecce insieme al Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica “Puglia”, rivolgeranno un saluto ai presenti.

Tutti i giornalisti sono invitati a partecipare alla cerimonia. Nell’occasione, le Autorità intervenute, tra cui i Dirigenti della Polizia Postale e della Polizia Stradale di Lecce, rilasceranno interviste sulle tematiche oggetto dell’incontro.

Category: Costume e società, Cronaca, Eventi, Riceviamo e volentieri pubblichiamo