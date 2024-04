TRE INDAGATI PER FRODE NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

(e.l.) _______ Questa mattina la Guardia di Finanza di Bari ha compiuto perquisizioni nelle province di Bari, Abdria e Lecce nei confronti di tre persone e di alcuni Enti a loro riconducibili.

Sono indagate per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, fatti commessi in Bari dal 2019 al 2022.

L’ impostazione accusaroria ha rivelato la sussistenza di gravi indizi di reato in ordine alle attività svolte da associazioni (che rispondono per i profili di responsabilità amministrativa degli enti), con sede legale nel capoluogo e diverse unità locali nel territorio pugliese, riconducibili ai due citati indagati, impegnate del settore della formazione professionale, del contrasto alla disoccupazione e dell’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani e dell’istruzione, per questo motivo beneficiarie di contributi comunitari erogati nell’ambito del programma denominato “Garanzia Giovani”.

