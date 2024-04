IN RICORDO DEL POETA DIALETTALE ARTURO LEVA, PRESENTAZIONE DELLA RISTAMPA IN ORIGINALE DELLA RACCOLTA DI VERSI DEGLI ANNI CINQUANTA “Fiuri…senza ‘ndore“ A LECCE MERCOLEDI’ 17

di Raffaele Polo _______ Il miglior modo per onorare e ricordare un poeta è, senza dubbio, quello di riproporre e far conoscere al meglio ciò che ha prodotto, magari utilizzando la ‘ristampa’ dei testi originali, che offre tutto il fascino delle ‘vecchie cose’, facendoci addentrare nel clima, nel tempo in cui furono composte. Così, è […]