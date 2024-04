DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 16 APRILE 2024

Buongiorno!

Oggi è martedì 16 aprile 2024.

Santa Bernadette. Conosciuta per le apparizioni mariane alle quali riferì di aver assistito in una grotta del suo paese natale di Lourdes nel 1858.

16 aprile 1947. Disastro di Texas City: nel porto di Texas City, Usa, si verifica una tremenda esplosione causata dall’incendio dell’imbarcazione francese SS Grandcamp carica di nitrato di ammonio. L’esplosione che segue l’incendio verrà udita nel raggio di 150 miglia e causerà almeno 576 morti, di cui 178 non identificati.

16 aprile 1988. Forlì. Il senatore democristiano e docente universitario esperto in riforme istituzionali Roberto Ruffilli viene ucciso, in casa propria, dalle Brigate Rosse, nel decennale dell’assassinio di Aldo Moro.

Proverbio salentino: LU TROPPU STROPPIA.

Il troppo stroppia.

Persino con la bontà non bisogna eccedere, infatti un altro proverbio salentino recita: “tre fiate bueno è uguale a fessa”. L’abbondanza esagerata, la grande fortuna, la ricchezza smodata possono diventare controproducenti. Ogni eccesso è negativo. Espressione molto comune che usa ancora il verbo stroppiare, variante di storpiare antica e popolare, chiaramente influenzata da un accostamento a “troppo”. Il proverbio che significa propriamente che l’eccesso guasta tutta la quantità, la deforma, la sciupa o corrompe, viene inteso comunemente come se la quantità stessa non ne permettesse la gestione, l’utilizzo, il contenimento intendendo il verbo derivato da “troppo”. Così si dice: il troppo è troppo, ogni troppo è troppo.

Category: Costume e società