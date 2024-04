AGGREDITA ASSISTENTE SOCIALE

(e.l.) _______ Ieri sera i Carabinieri di Copertino hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di un comune vicino per violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, nonchè per danneggiamento.

Ad allertare gli uomini dell’Arma è stata la stessa assistente sociale che, minacciata di morte e

aggredita fisicamente, ha chiesto aiuto al numero di emergenza 112.

I militari, prontamente intervenuti presso gli uffici dei servizi sociali (nella foto), hanno immediatamente ricostruito i fatti, dopo aver costatato il danneggiamento della porta d’ingresso ed ascoltata la

professionista, già visitata dai sanitari dell’ospedale San Giuseppe.

L’uomo si sarebbe recato dopo il ricovero della moglie presso una struttura sanitaria–assistenziale ad

opera appunto di quei servizi sociali. È stato lì che sarebbe andato in escandescenze e avrebbe aggredito la dottoressa poichè cosinderata responsabile della misura da lui ritenuta ingiusta.

Il pm di turno presso la Procura della Repubblica ha deciso che fosse posto ai domiciliari.

Category: Cronaca